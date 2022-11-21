"Не можу сказати, що арабські команди нижчі за класом. Еквадор обіграв Катар, але переможці були у чудовій формі, як і Англія у матчі з Іраном, яка є однією з топ-команд.

Мессі тренувався із запаленою кісточкою: шокуюче фото перед матчем із Саудівською Аравією

Чи зобов'язана Аргентина виграти ЧС-2022? Ні, ми не повинні вигравати чемпіонат світу. Ми збираємось змагатись, грати. Ми сподіваємося, що аргентинці та решта будуть раді бачити команду, яка в першу чергу грає у футбол.

Ми вже визначили склад на завтра, жодних серйозних змін не буде – зіграють футболісти, які зазвичай виходять в основі. Гравцям непросто, адже до чемпіонату світу вони грали кожні три дні у своїх клубах.

Думаю, якщо говорити про фаворитів турніру, можна виділити щонайменше вісім збірних, які здатні здобути трофей. Багато вирішать дрібні деталі, і ми зробимо все, щоб перемога залишилася за нами", – цитує Скалоні La Nacion.

Нагадаємо, стартовий для "альбіселесте" поєдинок на Мундіалі відбудеться у вівторок, 22 листопада – Мессі і Ко зіграють проти Саудівської Аравії. Початок зустрічі о 12:00.

Герой 1 дня ЧС-2022 доїв корів, не зміг забити Динамо і симулював травму в матчі, щоб поліція не змогла арештувати його