Аргентина – Мексика: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022
Аргентина зустрічається з Мексикою в рамках 2-го туру ЧС-2022. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Друга зустріч 2 туру групи С розпочався о 21:00. Пряма трансляція доступна на сайті й телеканалі Суспільне та на платформі MEGOGO. За основними подіями гри також можна стежити в текстовій онлайн-трансляції Футбол 24. Якщо аргентинці програють, то достроково вилетять з чемпіонату світу.
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Стартові склади на матч ЧС-2022:
Аргентина: Е. Мартінес – Монтіель, Ліс. Мартінес, Отаменді, Акунья – Де Пауль, Г. Родрігес, Мак Аллістер – Ді Марія, Лаут. Мартінес, Мессі
Мексика: Очоа – Альварес, Араухо, Монтес, Морено, Гальярдо – Еррера, Гуардадо, Чавес – Вега, Лосано.