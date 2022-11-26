Аргентина зустрічається з Мексикою в рамках 2-го туру ЧС-2022. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Друга зустріч 2 туру групи С розпочався о 21:00. Пряма трансляція доступна на сайті й телеканалі Суспільне та на платформі MEGOGO. За основними подіями гри також можна стежити в текстовій онлайн-трансляції Футбол 24. Якщо аргентинці програють, то достроково вилетять з чемпіонату світу.

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Стартові склади на матч ЧС-2022:

Аргентина: Е. Мартінес – Монтіель, Ліс. Мартінес, Отаменді, Акунья – Де Пауль, Г. Родрігес, Мак Аллістер – Ді Марія, Лаут. Мартінес, Мессі

Мексика: Очоа – Альварес, Араухо, Монтес, Морено, Гальярдо – Еррера, Гуардадо, Чавес – Вега, Лосано.