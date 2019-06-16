Аргентина несподівано поступилася Колумбії у центральному матчі першого туру Копа Амеріка-2019

Збірна Аргентини програла Колумбії у стартовому матчі групи В на Копа Амеріка-2019. Звіт про поєдинок читайте на сайті "Футбол 24".

Копа Амеріка-2019, 1-й тур

Аргентина – Колумбія – 0:2

Голи: Р. Мартінес, 71, Д. Сапата, 86

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Перший тайм виявився вкрай скупим на гольові моменти – обидві команди так і не спромоглися завдати хоча б одного удару в площину воріт. У перерві тренер аргентинців Скалоні замінив Ді Марію на Де Пауля, і в грі його команди з'явився хоч якийсь конструктив та гострота. Втім, оборона колумбійців на чолі з голкіпером Давідом Оспіною діяла злагоджено і не дозволила забити зірковій атаці опонента.

Самі ж "триколірні" показали неймовірну ефективність під час своїх рідкісних, але дуже гострих випадів. У середині другої половини гри Рохер Мартінес відкрив рахунок потужним ударом з кута штрафного майданчика, а в кінцівці форвард Аталанти Дуван Сапата замкнув силовий простріл з лівого флангу.

0:2 – Мессі і компанія явно очікували не такого старту на Копа Амеріка-2019.

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