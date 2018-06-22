Аргентина – Ісландія: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Аргентина та Ісландія зустрінуться 16 червня у Москві на груповому етапі чемпіонату світу-2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Аргентина – Ісландія відбудеться на Відкриття Арені 16 червня о 16:00. "Футбол 24" вестиме текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Аргентина – Ісландія, прогноз букмекерів на матч ЧС-2018:

Авторитетна британська контора William Hill безумовним фаворитом поєдинку вважаю Аргентину. Коефіцієнт на перемогу Мессі та компанії складає 1,30. Потенційна звитяга ісландців оцінюється балом 10,00, а нічия – 5,00.

Колеги поважних джентльменів із австрійського Bwin теж називають аргентинців фаворитами протистояння. Коефіцієнт на їхню перемогу дорівнює 1,33. Крім цього, вони менше вірять у можливу перемогу ісландців (коефіцієнт – 11,00). Імовірність нічиєї оцінюють балом 4,75.

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Майже перед стартом ЧС-2018 збірна Аргентини втратила Мануеля Лансіні, а керманич національної команди Хорхе Сампаолі викликав Енцо Переса замість нього.

У збірної Ісландії кадрових проблем немає, а тому хлопці Хейміра Хадльгрімссона готові не тільки обмінятися футболками з Мессі, а й створити чималі проблеми аргентинцям.