Аргентина – Ісландія: анонс матчу ЧС-2018

"Футбол 24" представляє анонс матчу першого туру групового етапу ЧС-2018 в групі D між Аргентиною та Ісландією.

Аргентина – Ісландія

16 червня, 16:00, Москва, стадіон "Відкриття Арена"

Головний арбітр: Шимон Марциняк (Польща)

Телетрансляція на каналі "Інтер", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Збірна Аргентини не без проблем відібралася на ЧС-2018, і вже давно не радувала власних вболівальників впевненою грою. Цьогоріч підопічні Хорхе Сампаолі виграли два товариських матчі з трьох (перемога 2:0 у матчі проти оновленої Італії та розгром збірної Гаїті з рахунком 4:0). Між цими поєдинками помістилася "ганьба на роки" у матчі з Іспанією (1:6), і хай навіть та гра також мала статус товариської, проте результат добряче заплямував репутацію "альбіселесте". Окрім цього, та болюча поразка вкотре продемонструвала, що Аргентина без Мессі (Ліонель пропускав матч через пошкодження) є абсолютно іншою командою, і додавати до неї приставку "топ" треба дуже обережно.Незважаючи на той розгром, у збірної Аргентини на ЧС досить сильний склад, а особливо виділяється атакувальна лінія: Агуеро, Дибала, Мессі, Ігуаїн. Про таку атаку багато хто може лише мріяти, включно зі сбірною Ісландії. Але в острів'ян є свої козирі.

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Коли починаєш говорити про сильні сторони збірної Ісландії, то в першу чергу треба починати з характеру та бойового духу. Ісландці здивували весь світ своїм виступом на Євро-2016, залишивши за бортом турніру навіть збірну Англії, проте на цьому успіхи острів'ян не завершилися. У відборі до ЧС-2018 Ісландія зайняла перше місце в групі, відправивши в стикові матчі Хорватію, з якою підопічні Хейміра Хадльгрімссона ще раз зустрінуться на Мундіалі.

Чи здатна Ісландія зупинити Мессі та Ко?

Очевидно, що фаворитом протистояння є Аргентина. Маючи стільки зірок світового рівня у своєму складі, "альбіселесте" зіграють проти ісландців першим номером, та намагатимуться пройти масовану оборону суперника. Для захисту острівної збірної цей матч стане справжнім випробуванням, адже команда вже давно не грала проти атакувальних гравців такого рівня. Чи здатні будуть захисники, що грають в клубах рівня Ростова та Левскі, на рівних протистояти Мессі, Агуеро та Ігуаїну – це дуже велике питання.

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Голкіпер та вікові опорні півзахисники – проблеми для Сампаолі

У головного тренера "альбіселесте" Хорхе Сампаолі вистачає проблем перед стартом на ЧС. Основний голкіпер Серхіо Ромеро отримав прикру травму та пролетів повз Мундіаль, через що у розпорядженні Сампаолі залишилися три голкіпери (Кабальєро, Гусман та Армані), які в сумі не зіграли і десяти матчів за збірну.

Безумовно, Лукас Білья та Хав’єр Маскерано є дуже якісними та досвідченими гравцями, проте жоден з них зараз не перебуває на піку своєї форми. Якщо Більї все ж вдалося стати основним гравцем у Мілані, то Маскерано взимку переїхав до Китаю, і вже декілька місяців не грав на високому рівні. Не дивлячись на це, Сампаолі все ж таки включив ветерана у заявку на чемпіонат світу, і є вірогідність того, що головний тренер аргентинців використовуватиме саме Маскерано та Білью в якості основних опорників. Такий хід вже точно не додасть "альбіселесте" швидкості прийняття рішень у центрі поля, яка команді Сампаолі не завадила б.

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Надії збірної Ісландії

Збірна Ісландії є абсолютним дебютантом світових форумів. Острів’яни покладають величезні сподівання на своїх лідерів в атаці. Вінгер англійського Бернлі Йохан Гудмундссон провів досить якісний сезон в АПЛ та допоміг своїй команді вийти до Ліги Європи, Альфред Фіннбогасон є лідером атак німецького Аугсбурга, а Гілфі Сігурдссон – найбільша зірка ісландської збірної та один з її найкращих бомбардирів за всю історію. Ці хлопці мають повести збірну Ісландії за собою в поєдинку з аргентинцями, проте не менш важливим буде й те, чи зможуть їхні партнери по захисту створити диво та не дозволити "розгулятися" атакувальним гравцям суперника.

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Кадрова ситуація перед грою

Обидва тренери можуть розраховувати практично на усіх виконавців, які поїхали на ЧС-2018. Під питанням лише залишається участь капітана Ісландії – Ааарона Гунарссона, який зовсім нещодавно відновився після травми.

Слова

Хеймір Хадльгрімссон, головний тренер збірної Ісландії:

Ви самі можете відчути наближення матчу. У шлунку трохи поколює – це відбувається перед кожною грою. Я думаю, ми дуже скоро зрозуміємо, що все це відбувається насправді. Нам потрібен гарний командний дух. Це єдиний шанс для нашої збірної досягти успіху. Ми маємо працювати разом як єдине ціле, рухатися в єдиному та правильному напрямку. Це наш єдиний спосіб перемагати сильні футбольні нації.

Віллі Кабальєро, голкіпер збірної Аргентини:

Ісландцям майже нема чого втрачати. І це може стати їхньою первагою. У першому матчі велику роль грають нерви. Ми знаємо, що їхній захист ускладнить наше завдання. Але в нас є таланти, які можуть розбалансувати таку оборону.

Орієнтовні склади

Аргентина: Кабальєро – Сальвіо, Фасіо, Отаменді, Тальяфіко – Білья, Маскерано, Банега – Мессі, Ді Марія, Ігуаїн

Ісландія: Хальдоурсон – Скуласон, Р. Сігурдссон, Арнасон, Ейольфссон – Б’ярнасон, Гуннарсон, Г. Сігурдссон, Гудмундссон – Сігурдарсон, Фіннбогасон

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Артур Киселевський, Футбол 24