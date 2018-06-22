Аргентина – Хорватія: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Аргентина та Хорватія зустрінуться 21 червня у Нижньому Новгороді на груповому етапі чемпіонату світу-2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Аргентина – Хорватія відбудеться на стадіоні Нижній Новгород 21 червня о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Прев’ю ЧС-2018, група D: Аргентина, Ісландія, Хорватія, Нігерія – все, що треба знати

Аргентина – Хорватія, прогноз букмекерів на матч ЧС-2018:

Котування букмекерів свідчать, що явного фаворита в матчі немає. Кращі перспективи, на думку William Hill, має збірна Аргентини з коефіцієнтом на перемогу 2,05. Справи хорватів трохи гірші – 3,90 на їхню перемогу. Можливість нічиєї оцінюється балом 3,20.

Трохи менше сумнівів мають у Bwin. Коефіцієнт на перемогу Аргентини – 2,00. Імовірна перемога хорватів оцінюється балом 4,00, а нічия – 3,30.

1xBet віддає більше шансів аргентинцям. На їхню перемогу коефіцієнт становить 2,07. Можлива перемога збірної Хорватії – 4,12. Імовірність нічийного завершення поєдинку оцінюється балом 3,5.

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Відзначимо, що в рамках підготовки до матчу з хорватами Мессі, Дибала та Ді Марія пропустили частину тренування. Збірна Аргентини в першому турі в групі D зіграла в бліду нічию із ісландцями. Натомість збірна Хорватії на класі переграла нігерійців і вийшла в лідери групи. Вже після матчу стало відомо про скандал: форвард Нікола Калініч виключений зі складу збірної через відмову вийти на заміну.