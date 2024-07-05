У першій 1/4 фіналу Кубка Америки аргентинці лише завдяки серії пенальті пройшли еквадорців. Читайте звіт про гру та дивіться відео голів на "Футбол 24".

Копа Амеріка-2024, 1/4 фіналу

Аргентина – Еквадор – 1:1 (по пенальті – 4:2)

Голи: Лісандро Мартінес, 35 – Родрігес, 90+2

Нереалізований пенальті: Валенсія, 62

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Аргентина у надскладному протистоянні змогла дотиснути Еквадор і стати першим півфіналістом Копа Амеріка. Хоча все для команди Ліонеля Скалоні починалось дуже добре. Вже в середині першого тайму його підопічні вийшли вперед: Лісандро Мартінес скористався подачею з кутового і головою добив м'яч у сітку на дальній стійці.

По перерві еквадорці заробили право на пенальті і до м'яча підійшов Еннер Валенсія: Мартінес стрибнув у інший бік, але форвард Інтернасьйоналя влучив у ліву стійку. Мессі міг закривати гру, але з меж воротарського не зміг пробити голкіпера. Все йшло до мінімальної перемоги "альбіселесте", коли на другій доданій хвилині Єбоа з польського Ракува знайшов в районі одинадцятиметрової позначки Кевіна Родрігеса, який головою переправив сферу у дальній кут.

Як наслідок, переможця довелось визначати шляхом післяматчевої лотереї. Першим з позначки вирішив пробити Ліонель Мессі і... влучив у поперечину. На щастя для вболівальників "біло-блакитних", двоє гравців Еквадору не змогли реалізувати свої спроби (знову свої скіли і дикі танці продемонстрував Еміліано Мартінес), а Альварес, Мак Аллістер, Монтіель та Отаменді не схибили.

Суперником Аргентини у півфіналі Копа Амеріка стане переможець пари Венесуела – Канада.

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