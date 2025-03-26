Відбулись одразу кілька матчів південноамериканського відбору до ЧС-2026, зокрема і битва місцевих гігантів – Аргентини і Бразилії. Результати і огляд – в цій новині на "Футбол 24".

Кваліфікація до ЧС-2026, 14-й тур

Аргентина – Бразилія – 4:1

Голи: Хуліан Альварес, 4, Енцо Фернандес, 20, Макаллістер, 37, Сімеоне, 71 – Кунья, 26

Венесуела – Перу – 1:0

Гол: Рондон, 41, (пен.)

Чилі – Еквадор – 0:0

Колумбія – Парагвай – 2:2

Голи: Луїс Діас, 1, Дуран, 13 – Веласкес, 45+4, Енкісо, 62

Ще до старту матчу Аргентина – Бразилія "альбіселесте" гарантовано стали сьомим учасником ЧС-2026 завдяки нічиїй Уругвая та Болівії. Втім, у таких матчах не треба шукати додаткової мотивації. Уже на 4-й хвилині підопічні Ліонеля Скалоні повели в рахунку – Альмада проштовхнув м'яч у напрямку Альвареса в штрафний, а форвард Атлетіко не лише зумів його обробити у боротьбі з двома захисниками, а й пробити повз воротаря Бразилії – 1:0!

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На 12-й хвилині рахунок вже був 2:0. Моліна прострілив, м'яч відлетів на дальню стійку після рикошету від захисника і Енцо дуже легко забив. Бразилія відквитала один м'яч зусиллями Куньї – нападник відібрав м'яч у захисника та одразу пробив у кут воріт. Проте, ще до перерви аргентинці забили третій: Енцо класно закинув до штрафного на забігаючого Макаллістера, а той встиг випередити Бенту. А в другому таймі Джованні Сімеоне добив Бразилію, потужним ударом з правого краю штрафного прошивши воротаря!

В інших матчах відзначимо мінімальну перемогу Венесуели над Перу – єдиний гол у грі забив Соломон Рондон на 41-й хвилині реалізувавши пенальті. Колумбія примудрилась втратити комфортну перевагу над Парагваєм – Луїс Діас та Джон Дуран вже до 13-ї хвилини зробили рахунок 2:0, але Веласкес та Енкісо вирівняли становище. А Чилі та Еквадор не зуміли виявити сильнішого – нічия 0:0.

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