Аргентина та Саудівська Аравія стануть першими командами групи С, які почнуть боротьбу на ЧС-2022. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Стартовий матч чемпіонату світу-2022 у групі С відбудеться у місті Люсейл на арені Lusail Iconic Stadium. Старт зустрічі – о 12:00 за київським часом. Телетрансляція поєдинку буде доступна на MEGOGO (за наявності відповідної підписки) та Суспільному (у вільному доступі), текстову трансляцію проводить "Футбол 24".

Аргентина – Саудівська Аравія: анонс матчу ЧС-2022

Стартові склади на матч ЧС-2022:

Аргентина: Мартінес – Моліна, Ромеро, Отаменді, Тальяфіко – Де Пауль, Паредес, Гомес – Ді Марія, Мартінес, Мессі

Саудівська Аравія: Аль-Уваїс, Аль-Булеахі, Абдулхамід, Аль-Шахрані, Аль-Тамбакті, Аль-Малкі, Аль-Давсарі, Аль-Шехірі, Канно, Аль-Фарадж, Аль-Брікан