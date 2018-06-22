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Аргентина – Ісландія: післяматчева прес-конференція Хадльгрімссона

16 червня 19:35 441 Читать на русском
Аргентина – Ісландія: післяматчева прес-конференція Хадльгрімссона
Хеймір Хадльгрімссон / Фото: AS

Головний тренер збірної Ісландії Хеймір Хадльгрімссон поділився враженнями після матчу групового етапу ЧС-2018 проти Аргентини (1:1).

"Для нас це історичний матч. Ми вперше у фінальній частині чемпіонату світу, а тут ще Аргентина – не найпростіший суперник для першого матчу. Це великий досвід, і добре, що тепер він у нас є. Ми знали, як будувати гру. Знали, що аргентинці будуть володіти м'ячем 70% часу. Ми блискуче зіграли в обороні, я дякую хлопцям за це. Вони відпрацювали ідеально 90 хвилин проти аргентинських зірок.

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В Аргентині зібрані футболісти високого рівня. Вони були у фіналі минулого чемпіонату світу. Упевнений, що і в цьому році вони далеко пройдуть. Зароблене очко з ними – це дуже велика справа", – цитує Хадльгрімссона Sport24.

ЧС-2018 1 тур

Аргентина - Ісландія: Субота 16 червня 2018

Аргентина
Матч завершено
1 : 1
Ісландія
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ЧС 2018 Ісландія Ісландія Аргентина - Ісландія Хеймір Хадльгрімссон Хеймір Хадльгрімссон
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