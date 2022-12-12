"Це буде дуже складна гра, вони справді грають як команда. У Хорватії чудові гравці. Дуже приємно бачити Модріча на полі та спостерігати за його грою. Кожен, хто любить футбол, хоче бачити на полі таких гравців, як Лука.

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Сподіваємося зробити все, що в наших силах. Як завжди. У нас є певний стиль гри, навіть якщо ми маємо брати до уваги те, як грають наші суперники. Ми багато аналізували Хорватію, вони ускладнили життя багатьом командам. Якщо ми робитимемо те, що повинні, нам буде легше досягти нашої мети.

Минулий матч був таким, яким і мав бути, – як з боку нідерландців, так і з боку аргентинців. У таких іграх бувають різні моменти та можуть виникнути суперечки. Ми вміємо програвати та вміємо перемагати. Ми глибоко поважаємо суперників, із якими граємо. Коли програли Саудівській Аравії, пішли з поля спокійно", – цитує Скалоні прес-служба AFA.

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