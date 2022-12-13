"Ми потрапили до півфіналу, що вже є неймовірним досягненням для Хорватії. Але тепер ми хочемо більшого. Збірна Аргентини – чудова команда, яку за собою веде Ліонель Мессі. Однак зараз вони перебувають під значно більшим тиском, ніж Хорватія.

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Я – оптиміст, і вірю у своїх гравців. Вони продемонстрували високий рівень гри, сильний характер, без цього вони не змогли б вийти до півфіналу. Ми не підлаштовуватимемося під суперника і намагатимемося грати у звичний нам футбол", – цитує Даліча Index.hr.

Нагадаємо, перший півфінальний матч ЧС-2022 Аргентина – Хорватія відбудеться вже сьогодні, 13 грудня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

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