Хуан де Діос є доволі популярною персоною в Tik Tok – там на нього підписані 350 тисяч користувачів. Він прославився завдяки прогнозам на футбольні матчі та інші події за допомогою карт.

Аргентина – Франція: прогноз на фінал ЧС-2022

"Що ж, друзі, подивимося, що говорять карти Таро на неділю, 18 грудня. Фінал чемпіонату світу в Катарі. Очевидним домінантом буде Франція. Ми бачимо, як Франція нав'язує свою енергію, вона буде мати перевагу.

Але карти свідчать, що Франції не буде легко. Це буде закрита, заплутана гра, проте я бачу символи, які означають перемогу Аргентини. У неділю, 18 грудня, Аргентина переможе і стане чемпіоном світу", – цитує де Діоса Ole. Відео у Tik Tok вже зібрало сотні тисяч переглядів.

На ЧС-2022 Хуан де Діос помилився лише одного разу – у матчі першого туру він прогнозував перемогу Аргентини над Саудівською Аравією, але вийшло навпаки.

Фінал ЧС-2022 Франція – Аргентина стартує вже о 17:00. Переможець втретє у своїй історії стане чемпіоном світу.

Аргентина – Франція: анонс фіналу ЧС-2022