Поєдинок між Аргентиною та Францією покаже не лише сервіс MEGOGO, а й Суспільне Спорт. Тнасляція на цій платформі буде безкоштовною.

Аргентина – Франція: MEGOGO запросив зіркового гостя для коментування фіналу ЧС-2022

Глядачів Суспільного буде супроводжувати коментатор Андрій Столярчук. Він коментував матч-відкриття турніру, а також півфінал, де Аргентина здолала Хорватію. Передматчеві активності на Суспільне Спорт розпочнуться о 15:40 з аналітичної студії. В українців також буде можливість послухати аудіотрансляцію на Радіо Промінь. Там працюватимуть Галина Вініченко та Олександр Монзолевський.

Нагадаємо, матч Аргентина – Франція відбудеться сьогодні, 18 грудня. Стартовий свисток фіналу ЧС-2022 на стадіоні Люсаїл Айконік пролунає о 17:00 за київським часом.

Аргентина – Франція: де дивитися фінал ЧС-2022