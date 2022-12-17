"Я працюю головним тренером національної збірної – на моєму місці хотів би бути кожен аргентинець. Пишаюся і дуже задоволений моментом, який ми переживаємо. Ми стоїмо на порозі фіналу чемпіонату світу. Пройти цей шлях із чудовою командою, яку ми маємо, і в той же час мати можливість поділитися цим із сім'єю – це щось вражаюче.

Наш найбільший тріумф полягає в тому, що кожен футболіст почувається частиною команди, навіть ті хлопці, які мало грали. Для нас це фундаментально.

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Дуель Мбаппе проти Мессі? Завтра відбудеться гра Аргентини проти Франції, а не Мессі проти Мбаппе. Є багато виконавців, які можуть вирішити долю матчу. Мбаппе – дуже хороший гравець, і він продовжить прогресувати.

Арбітр? Поляк вже судив наш матч проти Франції у Росії, і це було добре. Доступних камер зараз так багато, що я не думаю, що це може комусь зашкодити.

Щодо вірусу, який нібито є у французьких гравців. Не можу нічого сказати, тому що у нас немає офіційного підтвердження. Ми готуємо свій звичайний план на гру. Знаємо сильні сторони Франції, і будемо акцентувати увагу на них. Аргентина намагатиметься вирішити все до серії пенальті. Якщо вона таки буде, ми виберемо найкращих.

Останній матч Мессі на чемпіонаті світу? Сподіваюся, якщо Лео сказав, що це буде його остання гра, то який сценарій може бути кращим, ніж виграти фінал ЧС. Є фраза, яку всі люблять вживати, що фінал виграють, а не грають", – цитує Скалоні Marca.

Фінал чемпіонату світу-2022 Аргентина – Франція відбудеться 18 грудня. Початок – о 17:00 за київським часом.

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