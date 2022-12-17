"Вірус в команді? Я не маю останньої інформації. Ми намагаємося впоратися якнайкраще, спокійно. Сьогодні будуть дані. Я отримаю їх сьогодні ввечері та завтра, щоб переконатися, що ми готові до цієї великої гри. Ми намагалися вжити всіх можливих запобіжних заходів, адаптуватися та впоратися, не виносячи це за межі команди. Очевидно, що це така ситуація... Було б добре, якби вона не сталась, але ми мусимо з цим впоратись.

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Є неважливі ситуації, до яких потрібно адаптуватися. Ми зробили все можливе, щоб дістатися до завтрашньої гри проти Аргентини. Їм також довелося мати справу з певними ситуаціями. Той факт, що вони програли першу гру проти Саудівської Аравії... У мене немає жодних хвилювань чи стресу. У підготовці до такого матчу важливо зберігати спокій. У фіналі чемпіонату світу є матч з особливим контекстом. Але я знаю що аргентинці, і, можливо, деякі французи, також хотіли б бачити, як Мессі виграє цей титул.

Збірна Франції – це найкраще, що траплялося зі мною в житті як гравця, а також маю честь бачити це в статусі тренера. Це пристрасть, дуже високий рівень. Я дуже щасливий на цій посаді. Найважливіше, що коли-небудь було – це не я, а команда. Я все ще там, на завтрашній грі. Але я не найважливіше. Єдине що я тримаю в голові – це завтрашню гру.

Збірна Аргентини? Ця команда має дуже сильну підтримку народу. Так відбувається в усіх змаганнях. Хоча завтра на стадіоні будуть французькі вболівальники, більшість буде за Аргентину. Я очікую святкової атмосфери. Аргентинський народ запальний. Вони вболівають за свою команду до кінця. Святкова атмосфера, багато співів. Добре, що буде така атмосфера в такому матчі. Це фінал. Втім, наших суперників не буде на трибунах, але будуть на полі. Одна зі збірних отримає третю зірку на своїй футболці після завтрашньої гри", – наводить слова Дешама Marca.

Додамо, що фінальний поєдинок ЧС-2022 Аргентина – Франція відбудеться вже завтра, 18 грудня, початок о 17:00.

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