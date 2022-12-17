Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі готується до найважливішого на цьому етапі матчу свого життя.

Раніше 35-річний форвард анонсував, що поєдинок проти Франції стане для нього останнім матчем на Мундіалях. Це другий фінал в кар'єрі Мессі – у 2014-му Аргентина програла Німеччині (0:1), пропустивши вирішальний гол від Маріо Гьотце в екстра-таймі.

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З другої спроби 7-разовий володар "Золотого м'яча" таки налаштований здобути Кубок світу – єдиний серйозний трофей, який легендарний футболіст поки що не виграв.

"Я готовий. Вперед, Аргентино", – коротко написав Ліонель Мессі в Instagram, прикріпивши свою світлину зі стадіону у формі збірної Аргентини. У коментарі завітав нігерійський вінгер Беніто, права на якого все ще належать київському Динамо.

Фінал ЧС-2022 Аргентина – Франція відбудеться в неділю, 18 грудня. Початок – о 17:00 за київським часом. В активі Лео Мессі 6 поєдинків на Мундіалі в Катарі, 5 голів і 3 асисти.

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