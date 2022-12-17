"Я прожив цей місяць наче божевільний. Дивлюся всі матчі, всі новини. Хочу, щоб на нашій футболці з'явилася третя зірочка, бо ці хлопці справді на це заслуговують. Сподіваюся, що це станеться. Я переконаний, що мій тато пишається тим, як нинішні хлопці захищають футболку, та бажанням, яке вони вкладають. Свято вірю, що тато все бачить і пишається там, нагорі.

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Тепер настав час насолоджуватися Мессі, як ми насолоджувалися моїм старим. Що ж, ми повинні отримувати таке ж задоволення від Мессі. Я не люблю їх порівнювати, не бачу жодних причин робити це. Яка користь від цих порівнянь? Якщо ми виграємо в неділю, то їхні історії стануть схожими, але я просто хочу насолодитися Ліонелем.

Мені дуже подобається та фотографія, де мій тато і він обіймаються разом. Я сподіваюся, що буде нова перемога, і я буду неймовірно щасливий за Лео. Я його фанат номер один, завжди люблю його", – цитує Марадону-молодшого Marca.

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