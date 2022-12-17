Аргентина – Франція: Марадона-молодший благословив земляків, але просить не порівнювати Мессі з батьком
Дієго Марадона-молодший з нетерпінням очікує фіналу ЧС-2022, де збірна Аргентини має шанс повторити успіх 36-річної давнини.
"Я прожив цей місяць наче божевільний. Дивлюся всі матчі, всі новини. Хочу, щоб на нашій футболці з'явилася третя зірочка, бо ці хлопці справді на це заслуговують. Сподіваюся, що це станеться. Я переконаний, що мій тато пишається тим, як нинішні хлопці захищають футболку, та бажанням, яке вони вкладають. Свято вірю, що тато все бачить і пишається там, нагорі.
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Тепер настав час насолоджуватися Мессі, як ми насолоджувалися моїм старим. Що ж, ми повинні отримувати таке ж задоволення від Мессі. Я не люблю їх порівнювати, не бачу жодних причин робити це. Яка користь від цих порівнянь? Якщо ми виграємо в неділю, то їхні історії стануть схожими, але я просто хочу насолодитися Ліонелем.
Мені дуже подобається та фотографія, де мій тато і він обіймаються разом. Я сподіваюся, що буде нова перемога, і я буду неймовірно щасливий за Лео. Я його фанат номер один, завжди люблю його", – цитує Марадону-молодшого Marca.
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