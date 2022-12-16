Французи продовжують страждати від епідемії грипу. Саме через хворобу Адріен Рабйо і Дайот Упамекано пропустили півфінал ЧС-2022 проти Марокко (2:0). Вчора у лазарет потрапив Кінгслі Коман, а сьогодні там нове поповнення, повідомляє Eurosport.fr.

Фінал ЧС-2022: Аргентина має лише одне слабке місце, революція у складі Франції і головна дилема на вагу золота

За два дні до фіналу Мундіалю захворіли два основних центрбеки Ібрагіма Конате та Рафаель Варан. У захисника Манчестер Юнайтед симптоми більш виражені, тоді як у гравця Ліверпуля наразі легка застуда. Тренерський штаб уважно стежить за станом гравців, їхня участь в матчі з Аргентиною перебуває під великим питанням.

Нагадаємо, фінальний матч чемпіонату світу в Катарі Аргентина – Франція відбудеться у неділю, 18 грудня. Стартовий свисток на стадіоні Лусаїл Айконік прозвучить о 17:00 за київським часом.

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