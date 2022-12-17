За кілька днів до фіналу ЧС-2022 кілька гравців збірної Франції злягли з вірусом, однак ситуація поступово покращується – Рабйо, Варан, Ернандес, Упамекано та Чуамені знову тренуються.

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Втім, менш ніж за добу до гри з Аргентиною Дідьє Дешам отримав додатковий головний біль. Олів'є Жиру відчув проблеми з коліном і ризикує не вийти на матч з Аргентиною з перших хвилин, повідомляє L'Equipe.

Дешам екстрено награвав тріо атаки у складі Усмана Дембеле, Маркуса Тюрама та Кіліана Мбаппе. Якщо Жиру таки не відновиться, то нападник ПСЖ вийде на вістрі атаки, Тюрам гратиме зліва, а Дембеле – праворуч.

Нагадаємо, 36-річний Олів'є Жиру на поточному Мундіалі забив 4 голи і претендує на "Золотий бутс" турніру. Кіліан Мбаппе та Ліонель Мессі мають у своєму активі по 5 м'ячів. Вже у Катарі нападник Мілана став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції (53 голи), випередивши Тьєррі Анрі.

Фінал ЧС-2022 Аргентина – Франція стартує 18 грудня о 17:00 за Києвом.

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