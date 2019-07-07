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АРГЕНТИНА - ЧИЛІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОПА АМЕРІКА-2019

Аргентина – Чилі: арбітр поєдинку пояснив скандальне рішення вилучити Мессі та Меделя

11:37 815 Читать на русском
Аргентина – Чилі: арбітр поєдинку пояснив скандальне рішення вилучити Мессі та Меделя
Вилучення Мессі та Меделя / Соцмережі

Головний арбітр поєдинку за третє місце на Копа Амеріка між Аргентиною та Чилі Маріо Діас де Вівар у післяматчевому рапорті пояснив своє рішення вилучити Ліонеля Мессі та Гарі Меделя.

12’ Серхіо Агуеро
22’ Пауло Дибала
41’ Ліонель Мессі
 
Гарі Медель 41’
Артуро Відаль 59’
12’ Серхіо Агуеро
22’ Пауло Дибала
41’ Гарі Медель
41’ Ліонель Мессі
59’ Артуро Відаль

"Використання ненормативної, образливої або такої, що принижує лексики і/або жестів. Сутичка з суперником в неігровому епізоді без м'яча. Сильний удар суперника плечем", – написав рефері у рапорті про вилучення Мессі.

Скандальне вилучення Мессі та незвичний гол Агуеро у відеоогляді матчу Аргентина – Чилі – 2:1

"Використання ненормативної, образливої або такої, що принижує лексики і/або жестів. Сутичка з суперником в неігровому епізоді без м'яча. Грубі удари суперника грудьми і рукою, перш ніж його зупинили партнери по команді", – пояснив арбітр червону картку Меделя, передає MSN.

Нагадаємо, у поєдинку за третє місце на Копа Амеріка на 37-ій хвилині гри сталась штовханина між Меделем та Мессі, головний арбітр матчу вилучив обох футболістів. До слова, Аргентина перемогла Чилі з рахунком 2:1.

Копа Амеріка-2019 Аргентина – Чилі: справедлива перемога "альбіселесте", нефарт "ла рохи" та скандальні рішення арбітра

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Скандальне вилучення Мессі та незвичний гол Агуеро у відеоогляді матчу Аргентина – Чилі – 2:1
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Теги
Світ Аргентина - Чилі Чилі Чилі Копа Амеріка Копа Амеріка-2019 Копа Амеріка-2019 Ліонель Мессі Ліонель Мессі Гарі Медель Гарі Медель Аргентина Аргентина
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