Аргентина – Чилі: арбітр поєдинку пояснив скандальне рішення вилучити Мессі та Меделя

Головний арбітр поєдинку за третє місце на Копа Амеріка між Аргентиною та Чилі Маріо Діас де Вівар у післяматчевому рапорті пояснив своє рішення вилучити Ліонеля Мессі та Гарі Меделя.

"Використання ненормативної, образливої або такої, що принижує лексики і/або жестів. Сутичка з суперником в неігровому епізоді без м'яча. Сильний удар суперника плечем", – написав рефері у рапорті про вилучення Мессі.

Скандальне вилучення Мессі та незвичний гол Агуеро у відеоогляді матчу Аргентина – Чилі – 2:1

"Використання ненормативної, образливої або такої, що принижує лексики і/або жестів. Сутичка з суперником в неігровому епізоді без м'яча. Грубі удари суперника грудьми і рукою, перш ніж його зупинили партнери по команді", – пояснив арбітр червону картку Меделя, передає MSN.

Нагадаємо, у поєдинку за третє місце на Копа Амеріка на 37-ій хвилині гри сталась штовханина між Меделем та Мессі, головний арбітр матчу вилучив обох футболістів. До слова, Аргентина перемогла Чилі з рахунком 2:1.

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