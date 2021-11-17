Поєдинок між Аргентиною та Бразилією запам'ятався ефектним дриблінгом – постарались Анхель Ді Марія та Вінісіус.

Ді Марія вирішив додати в поєдинок елемент шоу та знущально обіграв Вінісіуса, прокинувши йому п'яткою поміж ніг.

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Втім, Вінісіус відповів справжнім "витвором мистецтва", зробивши фінт "веселка" та обігравши захисника збірної Аргентини. Цей фінт ледь не дозволив забити єдиний гол у зустрічі, але Пакета пробив у оборонця.

Додамо, що Аргентина та Бразилія так і не виявили сильнішого (0:0). Втім, обидві збірні вже кваліфікувались на чемпіонат світу-2022.

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Angel Di Maria got Vinicius Junior pic.twitter.com/HYUFgBkZi7 — GOAL (@goal) November 17, 2021