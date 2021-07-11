"Організація залишала бажати кращого. Поле було поганим. Гравці піддавалися надмірному ризику. Подібного не повинно відбуватися на такому великому турнірі. Я говорю конкретно про відповідальну людину, Алехандро Домінгеса, президента КОНМЕБОЛ.

Аргентина – Бразилія – 1:0 – відео гола та огляд фіналу Копа Амеріка-2021

Гра то переривалася, то починалася. Ми хотіли грати, але був антифутбол. Весь час пірнали заради фолів, а потім була потрібна ціла вічність, щоб відновити матч. Рефері не підтримував гру. Стратегія полягала в тому, щоб переривати гру", – наводить слова Тіте Reuters.

Нагадаємо, Бразилія мінімально поступилась Аргентині у фіналі Копа Амеріка-2021 (0:1), а єдиним голом відзначився Анхель Ді Марія.

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