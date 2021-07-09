"Я знаю, як потрібно працювати проти Мессі, але не буду говорити. Якщо аргентинці скажуть нам, як будуть опікуватися Неймаром, ми розкриємо свій план і розповімо, як будемо опікувати Мессі.

Аргентина – Бразилія: Неймар пожертвує дружбою з Мессі перед фіналом Копа Амеріка

Два кумири світового футболу зустрінуться у фіналі. Говорити про Мессі і Неймара – значить, говорити про досконалість, майстерність, техніку, фізичні та ментальні дані, а також про неймовірні креативні здібності. Нас чекає чудове шоу", – цитує Тіте Marca.

Фінал Копа Амеріка-2021 запланований на 11 липня, стартовий свисток пролунає о 03:00 за київським часом.

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