Аргентина – Бразилія: Тіте знає, як протидіяти Мессі – тренер готовий поділитись секретом
Наставник збірної Аргентини Тіте поділився очікуваннями від фіналу Копа Амеріка.
"Я знаю, як потрібно працювати проти Мессі, але не буду говорити. Якщо аргентинці скажуть нам, як будуть опікуватися Неймаром, ми розкриємо свій план і розповімо, як будемо опікувати Мессі.
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Два кумири світового футболу зустрінуться у фіналі. Говорити про Мессі і Неймара – значить, говорити про досконалість, майстерність, техніку, фізичні та ментальні дані, а також про неймовірні креативні здібності. Нас чекає чудове шоу", – цитує Тіте Marca.
Фінал Копа Амеріка-2021 запланований на 11 липня, стартовий свисток пролунає о 03:00 за київським часом.
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