Аргентина – Бразилія: Рафінья спровокував бійку під час матчу – лідера Барселони довелося відтягувати від суперників
Перемога Аргентини у грі з Бразилією (4:1) у кваліфікації на ЧС-2026 запам'яталася низкою сутичок на полі.
Протистояння двох команд завжди було гарячим і матч кваліфікації на ЧС-2026 не став винятком. Під час гри арбітру довелося приборкувати емоції на полі.
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У другому таймі Рафінья після боротьби з Тальяфіко штовхнув аргентинця. До місця подій підбіг Паредес, який одразу став на захист свого партнера по збірній. Бразильці не залишилися осторонь і певний час між гравцями продовжувалася словесна перепалка.
Після фінального свистка Рафінью підштовхнув Еміліано Мартінес. Зірка Барселони висловив незадоволення Паредесу. Напруження лише наростало, тому довелося втрутитися Ендріку, який намагався відтягнути нападника від суперників.
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