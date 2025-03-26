Перемога Аргентини у грі з Бразилією (4:1) у кваліфікації на ЧС-2026 запам'яталася низкою сутичок на полі.

Протистояння двох команд завжди було гарячим і матч кваліфікації на ЧС-2026 не став винятком. Під час гри арбітру довелося приборкувати емоції на полі.

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У другому таймі Рафінья після боротьби з Тальяфіко штовхнув аргентинця. До місця подій підбіг Паредес, який одразу став на захист свого партнера по збірній. Бразильці не залишилися осторонь і певний час між гравцями продовжувалася словесна перепалка.

Після фінального свистка Рафінью підштовхнув Еміліано Мартінес. Зірка Барселони висловив незадоволення Паредесу. Напруження лише наростало, тому довелося втрутитися Ендріку, який намагався відтягнути нападника від суперників.

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"Hablá menos" Se picó el clásico y Otamendi le dejó un mensaje a Raphinha



Mirá #ArgentinaXTelefe con los comentarios de @JPVarsky y relatos de @giraltpablo por https://t.co/2ECurz6Kmn pic.twitter.com/SQoRuaw9x0 — telefe (@telefe) March 26, 2025

Raphinha shoving Tagliafico cuz he got fouled



If that was Vini you would see 200 tweets from Bri_an2 and sushiniesta twitter pic.twitter.com/Bme4XFAl7h — fan account (@Asensii20) March 26, 2025