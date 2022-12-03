Ліонель Мессі та Ко розібралися з Австралією в 1/8 фіналу чемпіонату світу. Дивіться відео голів та огляд найкращих моментів поєдинку на "Футбол 24.

Ліонель Мессі вийшов на свій 1000-й матч у кар'єрі та відзначив цю подію забитим голом. Саме він відкрив рахунок на 35-й хвилині, влучно пробивши у дальній кут після скидки Отаменді. Аргентина реалізувала чи не перший свій момент. Дев'ятий гол Лео на чемпіонатах світу, але перший у плей-офф.

Аргентина обіграла Австралію і вийшла у чвертьфінал ЧС-2022 – Мессі зняв прокляття, фіаско голкіпера та Лаутаро

На старті другого тайму підопічні Ліонеля Скалоні, здавалося, зняли всі питання. Метью Раян невдало зіграв ногами у своєму штрафному, далеко відпустивши від себе м'яч. Хуліан Альварес подарунком скористався, подвоївши перевагу Аргентини.

Австралія скоротила відставання на 77-й. Гудвін за допомогою рикошету від Фернандеса вразив ворота Еміліано Мартінеса, поновивши інтригу. На більше аутсайдера не вистачило, хоча моменти наприкінці гри "соккеруз" все ж мали.

2:1 – Мессі та Ко крокують у чвертьфінал, де зіграють проти Нідерландів. Австралія завершила боротьбу за Кубок світу.