30 грудня 2020 року відбувся аукціон з продажу арештованого стадіону Ювілейний в Сумах. На торги спортивну арену виставили ще на початку місяця, а стартова ціна лоту становила 5 438 418 гривень.

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Цікаво, що на аукціон, який пройшов на електронній платформі OpenMarket, відгукнулися 20 учасників, але до самого торгу допустили лише трьох бажаючих – решта не сплатили гарантійний внесок у розмірі 5% від стартової ціни лоту (271 тисяч 920 гривень 94 копійки). Продати споруду вдалося за 8 мільйонів 120 тисяч гривень, а переможцем на торгах стало товариство з обмеженою відповідальністю "Північ Агро Сервіс" з селища міського типу Миколаївка.

65% цього підприємства належить Сергію Бондаренкові, який є керівником футбольного клубу Вікторія, що виступає в аматорському чемпіонаті. До слова, з сезону 2021/22 ця команда планує йти у професіональний футбол.

До слова, Ювілейний було закладено 2 вересня 1999 року, а відкрито 20 вересня 2001-го. Вартість будівництва сягнула 50 млн грн, а місткість арени – 25 830 глядачів. Раніше на стадіоні Ювілейний виступав ПФК Суми, який втратив професіональний статус. Нині свої матчі Першої ліги на ньому проводить Альянс (Липова Долина).

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