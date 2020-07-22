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Ареола може продовжити кар'єру в Англії – голкіпер придбав будинок у Лондоні

21:11 - Читать на русском
Ареола може продовжити кар'єру в Англії – голкіпер придбав будинок у Лондоні
Альфонс Ареола / Marca

Голкіпер ПСЖ Альфонс Ареола близький до переходу в чемпіонат Англії.

Ареола разом зі своєю родиною придбав будинок у Лондоні, повідомляє Marca.

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"Кілька років тому ми мріяли про будинок в Лондоні. Наша мрія здійснилася", – коротко прокоментувала купівлю дружина голкіпера у своєму Instagram. Зазначається, що в послугах Ареола зацікавлений лондонський Челсі.

Нагадаємо, саме Ареола був дублером Тібо Куртуа в сезоні 2019/20. 27-річний француз провів 13 матчів у всіх турнірах та пропустив 14 голів.

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