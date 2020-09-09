Воротар парижан новий сезон може розпочати в АПЛ, повідомляє L'Equipe.

Саутгемптон віддав Фулхему в оренду екс-хавбека Ювентуса

Ареола перебуває на фінальній стадії перемовин з Фулхемом. Влітку голкіпер придбав будинок у Лондоні, що пов'язували з потенційним переходом у Челсі. Проте, тепер кіпер повинен стати основним у складі "коттеджерів". У попередній кампанії першим номером Фулхема був словак Марек Родак.

Сезон 2019/20 Альфонс Ареола розпочав у складі ПСЖ (4 матчі), а потім був орендований мадридським Реалом на роль дублера Тібо Куртуа. На Бернабеу голкіпер зіграв лише 9 поєдинків у всіх турнірах (три – "сухі").

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