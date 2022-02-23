Арену Львів закриють на ремонт – Львів та Рух матимуть проблеми з проведенням домашніх матчів
21:22 - Читать на русском
Стадіон у місті Лева планують суттєво апгрейдити.
Арену Львів буде закрито на ремонт наприкінці квітня, повідомляє "Футбол NEWS".
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На стадіоні планують провести заміну газону. Оновити покриття хочуть встигнути до червневих матчів збірної України у Лізі націй – проти Вірменії (11 червня) та Ірландії (14 червня).
Наразі невідомо, де дограватимуть чемпіонат Рух та Львів, для яких Арена Львів – домашній стадіон. З 23 квітня до кінця сезону Рух має провести домашні матчі з Інгульцем, Чорноморцем та Шахтарем. Львів у цей період прийматиме Чорноморець та Колос.
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