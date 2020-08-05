Арда Туран повернувся в Галатасарай після завершення контракту з Барселоною

Стамбульський клуб оголосив про повернення досвідченого півзахисника, у якого завершився контракт з Барселоною.

Арда Туран знову гратиме за Галатасарай після 9 років відсутності. Влітку 2011-го він перебрався в Атлетіко за 13 млн євро. 33-річний турок перейшов у рідний клуб на правах вільного агента, зазначає офіційний сайт Галатасарая.

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Термін контракту не розголошується. Першу половину минулого сезону Арда провів у складі Істанбул Башакшехіра, який у підсумку став чемпіоном Туреччини. Взимку орендна угода була розірвана, після чого хавбек не провів жодного поєдинку. Тепер же його угода з Барсою нарешті добігла кінця.

До слова, Галатасарай фінішував на 6 позиції Суперліги 2019/20 та гратиме в Лізі Європи.

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