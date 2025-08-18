"Насамперед хочу наголосити, що гра з Вересом була дуже емоційною та насиченою. Повертаючись трохи назад, зазначу, що ми провели чудове протистояння у відборі Ліги Європи з Панатінаїкосом, однак, на жаль, нам не вдалося здобути позитивний для себе результат у вигляді виходу до наступного раунду.

Голи Вінісіуса та Коноплі у відеоогляді матчу Верес – Шахтар – 0:2

Також сюди можна додати матч чемпіонату України з Карпатами, де ми пропустили на останніх хвилинах. У такі моменти у вас може виникнути внутрішній конфлікт щодо тієї системи, яку ви намагаєтеся сповідувати, іноді навіть певна недовіра до неї, тому перемога над Вересом дуже важлива в контексті того, щоб нагадати нам самим, що ми на правильному шляху.

Позаду 120 хвилин протистояння та серія пенальті з Панатінаїкосом, також непросте повернення додому, але я щиро можу запевнити, що пишаюся своїми гравцями й тим, як вони себе проявили загалом на дистанції та безпосередньо в цьому матчі. Ми намагаємося шукати наші рішення, особливо проти оборони, яка складається з пʼяти захисників: це також важливо в контексті гри наших вінгерів – шукати вільні простори. Тому я просто задоволений тим, як проходив матч, як ми зуміли адаптуватися до цих рішень", – цитує Турана офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Шахтар переміг Верес з рахунком 2:0, набрав сім очок і піднявся на другу сходинку турнірної таблиці – від Динамо донеччани відстають на 2 бали.

Шахтар з дебютним голом українця переміг Верес і впритул наблизився до Динамо – "гірники" зазнали 2-х втрат