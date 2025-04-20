Неймовірний епізод трапився у матчі Першої ліги між Поділлям та Кременем – один із голів у зустрічі був забитий з відвертим порушенням правил.

Матч Поділля та Кременя завершився нічиєю 1:1, однак команда з Хмельницького могла б висунути претензії на адресу арбітра.

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Епізод стався на 37-й хвилині. Молько навісив з правого флангу на дальню стійку, Колосков намагався в падінні переправити м'яч у ворота, але спочатку влучив у воротаря, а потім підбіг захисник і спробував вибити. Вийшло невдало, адже він влучив у Колоскова, після чого снаряд і опинився у воротах.

Проблема в тому, що м'яч залетів у ворота від руки Колоскова – він саме намагався підвестись або ж зреагувати на рикошет від воротаря. Суддя ж не помітив цього і не звернув уваги на апеляції гравців Поділля.

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