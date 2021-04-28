Наступний сезон УПЛ може подарувати нововведення, якого давно чекали.

"Як нам стало відомо з джерел у Комітеті арбітрів УАФ, починаючи з наступного сезону в Регламент проведення змагань вводиться важливе нововведення – головні арбітри матчів будуть зобов'язані давати після матчу флеш-інтерв'ю трансляторам щодо поєдинку і прийнятих рішень.

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Зміни до Регламенту УПЛ надіслані клубам для розгляду. Важко уявити собі, що по даному пункту у кого-небудь виникнуть заперечення", – йдеться у публікації Telegram-каналу Динамо Киев Inside.

Додамо, що чемпіонат Нідерландів вже кілька сезонів практикує післяматчеві коментарі арбітрів. Схожа ідея обговорюється в Італії.

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