Арбітри та асистенти, які працюють на матчах УПЛ, 25 січня складатимуть у Києві нормативи з фізпідготовки, повідомляє Meta Ratings.

Маркевич: Українські арбітри не вміють судити

Усі, хто успішно пройде тестування, 12 лютого вирушать до Туреччини, де протягом тижня готуватимуться до весняної частини сезону. Для них заплановані як теоретичні заняття, так і обслуговування контрольних поєдинків.

На цьому зборі будуть присутні голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, куратор суддівського корпусу Нікола Ріццолі, а також члени комітету арбітрів, які особисто будуть контролювати підготовку елітних українських рефері.

"Сирійці написали російською: "Добро пожаловать в ад": голкіпер, який забив 4 голи, їздив у Кальчо і шокував Шахтар