Арбітри ставляться до Зозулі так, ніби його не існує, – агент гравця

Володимир Кузьменко, агент нападника Альбасете Романа Зозулі, прокоментував можливе упереджене ставлення іспанських арбітрів до українського футболіста.

"Мені не подобається, як арбітри поводяться з гравцем. Іноді здається, що вони ігнорують його, ніби Романа не існує. Так відбувається у більшості матчів. Але я не хочу думати, що судді щось мають проти нього.

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Роман поводиться на полі як боєць. Він б'ється за свою команду. Раніше у нього не було схожих проблем з арбітрами.

Мені здається, що Зозуля був справедливо вилучений у матчі проти Ельче. Це футбол, Роман дуже шкодує та просить вибачення. Ми будемо робити все, щоб цього більше не повторилось.

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Роману добре в Альбасете, він почувається феноменально. Хотів би подякувати фанатам, містянам клубу та команді. На нього тут розраховують та підтримують не лише у хороші, але й погані моменти.

Продовження контракту? Поки ми не говорили з клубом на цю тему", – зауважив Кузьменко в інтерв'ю Radio Marca.

Додамо, що контракт Зозулі з Альбасете розрахований до 30 червня 2019 року.