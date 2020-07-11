"Арбітри купують і перуть форму за свої гроші": Андріюк – про проблему хабарництва в українському футболі

Журналіст Костянтин Андріюк назвав головну причину, яка змушує українських суддів брати хабарі.

"Забезпечте їм умови. Арбітри не отримують форму з 2014 року. Вдумайтесь! Вони купують її, перуть за свої гроші. Федерація їм не може...

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Я піднімав це питання у соцмережах. Зарплати, як був долар по 8, так вони і залишаються. Тобто арбітри Прем'єр-ліги ще більш-менш себе почувають, а арбітри Першої і Другої ліги – це взагалі! Йому дають півтори тисячі гривень на матч. Він доїде, потім назад – то він ще у мінусі буде.

Чи буде він чесно судити? Вони будуть брати ці хабарі. Наприклад, у Польщі зарплата у арбітрів тисяча "баксів", – сказав Андріюк у програмі "Бомбардир".

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