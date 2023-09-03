Нападник Барселони Роберт Лєвандовскі незадоволений роботою арбітрів в Ла Лізі і звинуватив їх в непослідовності.

"Іспанська ліга недостатньо приваблива в атакувальній грі. Судді вбивають футбол. У деяких ситуаціях вони дозволяють занадто багато речей захисникам. Якщо я сфолю, раптом виникає інша інтерпретація, і отримую жовту картку. У мене немає проблем, але це ненормально.

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Ла Ліга неприваблива через суддів. Іспанські судді вбивають Ла Лігу. Це дивно, бо судді, здається, знають, що є команди, які не хочуть грати у футбол, а лише падають, симулюють, провокують та фолять", – цитує поляка Marca.

Нагадаємо, що після матчу з Хетафе Хаві та Рафінья отримали по два матчі дискваліфікації. Наставник каталонців мав претензії до арбітрів і не соромився їх висловлювати.

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