Румунський рефері Октавіан Шовре, який прославився на весь світ через автограф Ерлінга Холанда, потрапив у неприємну ситуацію.

Арбітра тимчасово відсторонили від роботи у чемпіонаті Румунії, згідно з рішенням місцевого судівського комітету. Про це інформує журналіст Емануель Рошу у своєму Twitter.

УЄФА розкритикував арбітра, який взяв автограф у Холанда для благодійного проекту

Октавіан Шовре не обслуговуватиме матч останнього туру чемпіонату Румунії у команді Овідіу Хацегана. Чи пов'язане відсторонення від роботи з тим, що рефері взяв автограф у зірки Борусії Дортмунд Ерлінга Холанда, не уточнюється.

До слова, пізніше стало відомо, що румун збирає подібні трофеї і передає їх на благодійність. Щоправда, дії Шовре були розкритиковані УЄФА.

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