Суд Сербії засудив колишнього рефері Срджана Обрадовіча до 15 місяців в'язниці, а також ще плюс 10 років заборони обіймати будь-які посади у місцевій федерації футболу, повідомляє Marca.

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У 2018-му році Обрадовіч обслуговував матч чемпіонату Сербії Спартак Суботіца – Раднічкі, в якому вирішувалась доля третьої сходинки у таблиці, а відповідно, виходу у груповий етап Ліги Європи. Арбітр призначив два пенальті у ворота гостей, які допомогли Спартаку перемогти (2:0). Один з 11-метрових виглядав дуже сумнівно, через що Обрадовіча запідозрили у сприянні проведення матчу з фіксованим реузльтатом.

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