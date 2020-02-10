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Арбітра скандального матчу Бетіс – Барселона покарали "відпочинком"

18:36 615 Читать на русском
Арбітра скандального матчу Бетіс – Барселона покарали "відпочинком"
Санчес Мартінес зник з радарів Прімери

Іспанська Федерація відреагувала на жахливе суддівство у матчі 23 туру Прімери між Бетісом та Барселоною (2:3).

6’ Серхіо Каналес
27’ Набіль Фекір
76’ Набіль Фекір
 
Френкі де Йонг 9’
Серхіо Бускетс 45+3’
Клеман Лангле 72’
Клеман Лангле 80’
6’ Серхіо Каналес
9’ Френкі де Йонг
27’ Набіль Фекір
45+3’ Серхіо Бускетс
72’ Клеман Лангле
76’ Набіль Фекір
80’ Клеман Лангле

Арбітр скандального поєдинку Хосе Марія Санчес Мартінес не потрапив до списку суддівських призначень на 24-й тур, інформує Marca. Його не має ні серед польових рефері, ні серед представників бригади VAR.

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Джерело у Королівській Федерації футболу (RFEF) повідомило, що 36-річний економіст з Лорки отримав відпочинок, однак іспанська преса наполягає на варіанті з відстороненням. Скільки ще пропустить Санчес Мартінес, наразі невідомо.

У матчі на Беніто Вільямарін арбітр припустився щонайменше двох суттєвих помилок, не вилучивши Серхі Роберто і не призначивши очевидного пенальті на Мессі.

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Барселона Барселона Іспанія Бетіс - Барселона
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