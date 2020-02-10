Арбітра скандального матчу Бетіс – Барселона покарали "відпочинком"

Іспанська Федерація відреагувала на жахливе суддівство у матчі 23 туру Прімери між Бетісом та Барселоною (2:3).

Арбітр скандального поєдинку Хосе Марія Санчес Мартінес не потрапив до списку суддівських призначень на 24-й тур, інформує Marca. Його не має ні серед польових рефері, ні серед представників бригади VAR.

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Джерело у Королівській Федерації футболу (RFEF) повідомило, що 36-річний економіст з Лорки отримав відпочинок, однак іспанська преса наполягає на варіанті з відстороненням. Скільки ще пропустить Санчес Мартінес, наразі невідомо.

У матчі на Беніто Вільямарін арбітр припустився щонайменше двох суттєвих помилок, не вилучивши Серхі Роберто і не призначивши очевидного пенальті на Мессі.

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