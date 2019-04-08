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Арбітр зробив пропозицію своїй колезі перед матчем – доза романтики з чемпіонату Румунії

22:02 196 Читать на русском
Арбітр зробив пропозицію своїй колезі перед матчем – доза романтики з чемпіонату Румунії
Доза романтики з чемпіонату Румунії

Румунський суддя зруйнував стереотип про безсердечність футбольних рефері.

Перед початком матчу 4-ї румунської ліги між клубами Орадя і Діосіг трапився, скоріш за все, наймиліший момент в історії турніру.

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Помічник арбітра Маріуш Матіца зробив пропозицію своїй дівчині Гйоргі Думі, яка також працювала на матчі в якості лайнсмена, повідомляє bihon.

Під аплодисменти вболівальників та гравців поєдинку дівчина погодилась та не змогла стримати сліз.

22-річний Маріуш та 21-річна Гйоргі зустрічались близько трьох років, пара неодноразово працювала разом на матчах.

Теги
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