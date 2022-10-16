Захисник Кривбаса Іван Дібанго був неабияк засмучений рішенням Максима Козиряцького вилучити його в матчі проти Миная (0:0).

– Всі бачили твої емоції після вилучення. Обидві картки викликають дуже багато сумнівів. Що ж там все-таки трапилось?

– Це вперше в моїй карʼєрі, коли я отримав червону картку. Тому, звісно, я був дуже засмучений. Було бажання й ціль пройти свій футбольний шлях без вилучень. Так вийшло, що арбітр зіпсував мою мрію.

– Для захисника це майже неможливо, грати без карток. Перша жовта: ти наступив на ногу супернику, чи все ж твій партнер по Кривбасу, Волошин?

– Чому… Є винятки з правил у футболі. Наприклад, Філіп Лам, який за всю свою довгу карʼєру жодного разу не вилучався з поля. Щодо мого попередження, я не наступав на ногу супернику, але арбітр вирішив інакше. Це футбол, й, на жаль, таке буває, що він ухвалив хибне рішення.

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– А як щодо другого попередження?

– Я лише хотів дістатись до мʼяча. Суперника не бив по обличчю. У тому епізоді його голова була дуже низько, й він сам врізався у мою руку.

– Наскільки важко було сприйняти таке рішення арбітра: вилучення?

– Дуже прикро. Й до того ж, залишив команду у меншості… Це лише моя друга гра в Україні. Впевнений, цей момент зробить мене тільки сильнішим й у наступних матчах я буду грати тільки краще.

– Чекаємо на рішення КДК. Чи віриш ти у футбольне правосуддя?

– Так, я сподіваюсь, вони ухвалять рішення на мою користь й все буде добре. Адже дуже хочу зіграти у наступному матчі, – сказав Дібанго у розмові з прес-службою Кривбаса.

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