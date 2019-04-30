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Арбітр запропонував капітанам розіграти половину поля за допомогою великодніх яєць – святкове відео з Болгарії

14:47 476 Читать на русском
Арбітр запропонував капітанам розіграти половину поля за допомогою великодніх яєць – святкове відео з Болгарії
Ботев – ЦСКА / соцмережі

Кумедний епізод трапився під час матчу чемпіонату Болгарії Ботев – ЦСКА Софія.

Замість традиційного підкидання монетки на початку матчу рефері Івайло Стоянов дав капітанам по курячому яйцю. Таким способом в Болгарії відзначили Великдень.

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Зазначимо, що поєдинок завершився перемогою Ботева (2:0). На 83-й хвилині Фереборі Дорі відкрив рахунок, а Тодор Недєлєв подвоїв перевагу на 90-й хвилині.

Теги
Світ ЦСКА Софія ЦСКА Софія Ботев Ботев футбольні курйози Відеоновини
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