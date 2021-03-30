Головний арбітр зустрічі Чарльз Булу втратив свідомість на 81 хвилині.

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Рефері раптово почав хитатися і ледь не валився з ніг. До нього відразу підбігли кілька футболістів, щоб допомогти спокійно сісти на газон. 34-річний суддя з Гани повернувся до тями, але поле покидав на ношах медиків.

Матч достроково завершили на 81 хвилині за рахунку 3:1 на користь Кот-д'Івуару. Резервному арбітру не дозволили вийти на заміну через те, що він... також з Кот-д'Івуару.

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