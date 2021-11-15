Матч португальської першості між Педрас Рубас та Олівейру ду Дору ледь не завершився трагедією.

У матчі аматорського чемпіонату Португалії між Педрас Рубрас та Олівейра ду Дуру стався жахливий інцидент – гравець Зе Габріел після стику впав без тями.

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В епізод втрутився арбітр, який допоміг футболісту підтримувати дихання до того, як медичний штаб команди вибіг на поле. Вболівальники були вдячні судді за його порятунок гравця, винагородивши його бурхливими оплесками.

В підсумку, Зе Габріела доставили в шпиталь, і його життю наразі нічого не загрожує.

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