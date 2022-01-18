Арбітр Марко Серра став антигероєм матчу на Сан-Сіро. У компенсований час Анте Ребіч віддав пас на Жуніора Мессіаса, після чого був збитий суперником. Мессіас вразив дальню дев'ятку і, здавалося, приніс Мілану перемогу, але рефері був іншої думки.

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Серра не витримав паузи, яка надала б перевагу атакувальній команді, і призначив штрафний удар за фол проти хорвата. Ібрагімовіч не зумів переграти кіпера Спеції, а в наступній атаці гостей Віктор Коваленко віддав асист на Гаясі, який приніс сенсаційну перемогу лігурійцям. Мілан втратив важливі три очки в боротьбі за Скудетто.

Після поєдинку Марко Серра визнав свою помилку, але навряд чи це врятує його від дискваліфікації. Арбітр виглядав пригніченим і пустив сльозу в підтрибунному приміщенні, стверджує Corriere dello Sport.

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