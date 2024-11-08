Донецькому Шахтарю вдалося здобути дебютну перемогу в рамках цьогорічного групового етапу Ліги чемпіонів. На умовно домашній арені в Гельзенкірхені "гірники" вирвали вольову звитягу над швейцарським Янг Бойз (2:1). Усі м'ячі були забиті ще у першому таймі. Після обрізки Бондаренка, яка призвела до гола у ворота Різника, різницю зробили дії Георгія Судакова. Після фінального свистка він заслужено отримав звання найкращого гравця матчу від УЄФА.

Шахтар, набравши 4 очки, посідає 28 сходинку в турнірній таблиці ЛЧ, яка поки що не дає путівки до плей-офф. Аналогічна кількість балів у ще трьох колективів: ПСЖ, чеської Спарти та німецького Штутгарта. Наступний суперник "гірників" – нідерландський ПСВ (27 листопада), а після цього на команду Маріно Пушіча чекає протистояння з Баварією (10 грудня). Детальніше про все це і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

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