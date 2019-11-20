"Арбітр виганяв мене зі сходинок стадіону", – Степаненко пригадав своє вилучення у матчі з Португалією

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко взяв участь у засіданні Експерт-клубу УАФ.

"Ми багато готувалися до поєдинку в Лісабоні (0:0), багато працювали на полі, щоб позбавити португальців простору. Було й везіння з нашого боку, чудово зіграв Андрій Пятов. Але в кінці матчу ми мали навіть шанс виграти, коли Пепе завадив завдати влучного удару Мораєсу.

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Це вилучення в Києві… Я потім на тренуваннях Шахтаря із Сергієм Кривцовим відпрацьовував такі підкати, і ми дійшли висновку, що неможливо в такій ситуації прибрати руки. Мені було важко дивитися кінцівку гри. Четвертий арбітр виганяв мене зі сходинок стадіону, тому останні хвилини матчу я дивився в роздягальні. Навіть порадіти повністю не зміг, тому що дуже перехвилювався. Але відпочив уже, коли команда без мене поїхала до Сербії", – зазначив Степаненко на засіданні Експерт-клубу.

Нагадаємо, що хавбек "синьо-жовтих" в домашньому матчі проти збірної Португалії (2:1) в рамках кваліфікації на Євро-2020 заробив вилучення, отримавши дві жовті картки.

Хавбек отримав перший "гірчичник", збивши Моутінью в центрі поля. Втім, як показав повтор, по ногах португальця дійсно вдарив Роман Яремчук, а не Степаненко, проте Ентоні Тейлор виявився непохитним у своєму рішенні. Пізніше Тарас у підкаті в своєму штрафному заблокував дальній удар – м'яч влучив у стегно й від нього влучив у руку. Арбітр спочатку жестом показав, що можна продовжувати гру. Проте, потім змінив своє рішення і призначив одинадцятиметровий і вилучив українця з поля.

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