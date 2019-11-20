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"Арбітр виганяв мене зі сходинок стадіону", – Степаненко пригадав своє вилучення у матчі з Португалією

12:46 1976 Читать на русском
"Арбітр виганяв мене зі сходинок стадіону", – Степаненко пригадав своє вилучення у матчі з Португалією
Тарас Степаненко / Getty images

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко взяв участь у засіданні Експерт-клубу УАФ.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Ми багато готувалися до поєдинку в Лісабоні (0:0), багато працювали на полі, щоб позбавити португальців простору. Було й везіння з нашого боку, чудово зіграв Андрій Пятов. Але в кінці матчу ми мали навіть шанс виграти, коли Пепе завадив завдати влучного удару Мораєсу.

Нідерланди – перший суперник збірної України на Євро-2020

Це вилучення в Києві… Я потім на тренуваннях Шахтаря із Сергієм Кривцовим відпрацьовував такі підкати, і ми дійшли висновку, що неможливо в такій ситуації прибрати руки. Мені було важко дивитися кінцівку гри. Четвертий арбітр виганяв мене зі сходинок стадіону, тому останні хвилини матчу я дивився в роздягальні. Навіть порадіти повністю не зміг, тому що дуже перехвилювався. Але відпочив уже, коли команда без мене поїхала до Сербії", – зазначив Степаненко на засіданні Експерт-клубу.

Нагадаємо, що хавбек "синьо-жовтих" в домашньому матчі проти збірної Португалії (2:1) в рамках кваліфікації на Євро-2020 заробив вилучення, отримавши дві жовті картки.

Хавбек отримав перший "гірчичник", збивши Моутінью в центрі поля. Втім, як показав повтор, по ногах португальця дійсно вдарив Роман Яремчук, а не Степаненко, проте Ентоні Тейлор виявився непохитним у своєму рішенні. Пізніше Тарас у підкаті в своєму штрафному заблокував дальній удар – м'яч влучив у стегно й від нього влучив у руку. Арбітр спочатку жестом показав, що можна продовжувати гру. Проте, потім змінив своє рішення і призначив одинадцятиметровий і вилучив українця з поля.

Жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні отримали перших суперників – чемпіони світу та Європи не в 1-му кошику

blog_ava
Нідерланди – перший суперник збірної України на Євро-2020
00:57
19784
Теги
Євро-2020 Тарас Степаненко Тарас Степаненко Україна Україна Збірна України Україна - Португалія
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