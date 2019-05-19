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Арбітр у Японії не зарахував чистий гол, який бачили всі – відео грубої помилки

19 травня 19:26 1366 Читать на русском
Арбітр у Японії не зарахував чистий гол, який бачили всі – відео грубої помилки
Урава – Сьонан

У матчі чемпіонату Японії стався абсолютно нелогічний епізод, антигероєм якого стала бригада арбітрів.

У 12 турі елітного дивізіону чемпіонату Японії Урава приймала Сьонан, на 25-й хвилині матчу господарі вже перемагали свого суперника з рахунком 2:0.

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Щоправда, вже на 30 хвилині гравці Сьонана побігли у атаку, у якій забили чистий гол, але м'яч вилетів з воріт від сітки. Футболісти побігли святкувати, натомість головний арбітр продовжив гру, не помітивши чистого голу.

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Варто зауважити, що гості у другому таймі забили три голи, останній з яких на 4 -й доданій хвилині, та здобули вольову перемогу.

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