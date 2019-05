Арбітр у Японії не зарахував чистий гол, який бачили всі – відео грубої помилки

У матчі чемпіонату Японії стався абсолютно нелогічний епізод, антигероєм якого стала бригада арбітрів.

У 12 турі елітного дивізіону чемпіонату Японії Урава приймала Сьонан, на 25-й хвилині матчу господарі вже перемагали свого суперника з рахунком 2:0.

Щоправда, вже на 30 хвилині гравці Сьонана побігли у атаку, у якій забили чистий гол, але м'яч вилетів з воріт від сітки. Футболісти побігли святкувати, натомість головний арбітр продовжив гру, не помітивши чистого голу.

Варто зауважити, що гості у другому таймі забили три голи, останній з яких на 4 -й доданій хвилині, та здобули вольову перемогу.

It's only May, but this may be the craziest refereeing decision of 2019. WTF? ??? pic.twitter.com/IafZfhiQQK